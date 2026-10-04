"Рассчитываем, что РПЛ и РФС защитят регламент, болельщиков и сам футбол". Пресс-служба "Зенита" - о "Краснодаре"

В "Зените" прокомментировали разногласия с "Краснодаром" в преддверии очного матча в 10-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"





Рассчитываем, что РПЛ и РФС повлияют на ситуацию и защитят регламент, болельщиков и сам футбол", - сказали в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "



Матч 10-го тура между "Краснодаром" и сине-бело-голубыми состоится в следующую субботу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.



После 9 прошедших туров "быки" набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Петербургская команда набрала на три балла меньше и находится на пятом месте.



Источник: "Больше недели мы не можем получить от принимающей стороны билетную квоту, которую гарантирует нам регламент. Внятного ответа на вопрос, почему наши болельщики не могут попасть на игру, мы не получили. Дошло до того, что мы предложили "Краснодару" на клубном уровне выкупить свою квоту и реализовать ее самостоятельно — это наше право по регламенту, и подобная практика была успешно реализована на Суперкубке.Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что " Зенит " направил официальное обращение президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву с просьбой разобраться в этом вопросе и обязать краснодарский предоставить необходимую квоту билетов для гостей.Матч 10-го тура между "Краснодаром" и сине-бело-голубыми состоится в следующую субботу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.После 9 прошедших туров "быки" набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Петербургская команда набрала на три балла меньше и находится на пятом месте.Источник: "РБ Спорт"

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Краснодар