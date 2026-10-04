"Рассчитываем, что РПЛ и РФС защитят регламент, болельщиков и сам футбол". Пресс-служба "Зенита" - о "Краснодаре"

Рассчитываем, что РПЛ и РФС повлияют на ситуацию и защитят регламент, болельщиков и сам футбол", - сказали в пресс-службе клуба.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Зенит" направил официальное обращение президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Александру Алаеву с просьбой разобраться в этом вопросе и обязать краснодарский предоставить необходимую квоту билетов для гостей.
Матч 10-го тура между "Краснодаром" и сине-бело-голубыми состоится в следующую субботу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
После 9 прошедших туров "быки" набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Петербургская команда набрала на три балла меньше и находится на пятом месте.
Источник: "РБ Спорт"