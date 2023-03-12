- Он пропустил тренировку по поводу пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Оставили чуть игрового времени — в сравнении с тем, сколько он провел в тренировочном режиме, - приводит комментарий Федотова "Матч ТВ".
Сегодня "ЦСКА" разгромно обыграл "Крылья Советов" (4:0). В основе столичного коллектива не вышел один из лидеров команды колумбиец Хорхе Карраскаль, играющий на позиции атакующего хавбека. Футболист появился на футбольном поле только на 81-й минуте поединка. Отметим, что Хорхе провел за армейцев в этом сезоне 18 встреч в РПЛ, в них колумбийскому полузащитнику удалось 5 раз поразить ворота соперников, а также оформить столько же голевых пасов. Карраскалю необходимо на гол примерно 278 игровых минут. Следующий матч в российском первенстве команда Владимира Федотова проведет также у себя дома против действующего чемпиона нынешнего лидера "Зенита".
Федотов – о Карраскале в запасе: он пропустил тренировку из-за пищевого отравления
Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал о мотивах своего решения оставить колумбийского футболиста Хорхе Карраскаля в запасе.
Фото: "СЭ"