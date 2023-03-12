- Что касается бойцовских качеств, то сегодня все было на хорошем уровне. Могли снять вопрос о победителе пораньше? Сами себе придумали пропущенный гол, выходили из обороны за счет коротких передач. Да, мы над этим работаем, но без таких переборов. Тем более при счете 1:0. Риск – хорошее дело, но он должен быть оправдан, - приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".
Сегодня "Ростов", возглавляемый Валерием Карпиным, после домашнего поражения от "Локомотива" (1:3) сумел вырвать победу у "Пари НН", забив решающий 11-метровый уже в компенсированное время ко второй половине игры. Отличился российский центральный защитник Максим Осипенко. Для южного коллектива этот пенальти стал уже 12-м в сезоне. Также за ростовчан свой первый гол в российском первенстве забил 19-летний россиянин Андрей Лонгович, играющий на позиции левого защитника.
Теперь в активе "Ростова" 38 очков, что позволяет им по-прежнему занимать 3-е место, опережая идущий на строчку ниже ЦСКА на 6 баллов.В следующей недели команде Карпина предстоит провести два поединка. Сначала "Ростов" в Кубке России снова встретится с "Пари НН", а затем уже в рамках 20 тура РПЛ приедет в гости к одному из аутсайдеров "Химкам".
Карпин – о победе над "Пари НН": у "Ростова" с бойцовскими качествами все было хорошо. Гол придумали себе сами
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями по поводу победы над "Пари НН" (2:1) в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"