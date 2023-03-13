- Эдуард — очень талантливый футболист, он способен заиграть в большом клубе. "Милан"? Почему бы и нет. Некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о нем, - приводит мнение Камоцци "РБ Спорт".
Сегодня журналист Иван Карпов поделился информацией о том, что "Милан", представляющий итальянскую Серию А, заинтересован в услугах Эдуарда Сперцяна, играющего на позиции атакующего хавбека. Игрок армянской сборной сыграл за "Краснодар", чьим воспитанников он является, 59 поединков, в которых ему удалось 19 раз поразить ворота соперников, а также смог отметиться 12 голевыми пасами. В этом сезоне Эдуард набрал 11+8 по системе гол плюс пас в 25 встречах за южный коллектив. Для голевого действия Сперцяну требуется примерно 196 игровых минут. "Краснодар" после 19 игр имеет в своем активе 29 баллов и располагается на 7-й строчке. В июне футболисту исполнится 23 года.
Камоцци: некоторые итальянские клубы спрашивали у меня о Сперцяне
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мыслями по поводу перспектив армянского футболиста "Краснодара" Эдурда Сперцяна заиграть в европейском клубе.
Фото: ФК "Краснодар"