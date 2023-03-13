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Балахнин – о победе "Зенита" над "Химками": однозначно недооценка. Петербуржцы выпали из игры на несколько минут

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Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением по поводу победы "Зенита" над "Химками" (3:2) в рамках 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Ход матча "Зенита" с "Химками"? Однозначно недооценка. Вести 2:0, владеть инициативой и пропустить два мяча... Они выпали из игры на несколько минут, потеряли концентрацию, и гости наказали за это. Но у "Зенита" есть запас прочности, и он позволяет себе такие недочеты, - приводит мнение Балахнина "Евро-Футбол".

"Зенит" в Санкт-Петербурга встречался с одним из аутсайдеров нынешнего розыгрыша российского первенства "Химками". В первые 45 минут игры команда Сергея Семака сумела выйти вперед благодаря точному удару своего лучшего бомбардира Малкома. Во вторые 45 минут игры матч для петербуржцев складывался непросто. На 55-й минуте Малком оформил дубль и на табло горели 2:0.

После этого хозяева умудрились растерять свое преимущество. У химчан дублем отметился Бутта Магомедов. Свой второй гол он забил с 11-метрового, назначенного на 85-й минуте. Но "Зениту" все же удалось вырвать три очка. Гол на свой счет записал бразильский джокер Густаво Мантуан. Это его 4-й гол после выхода на замену и 2-й победный. Благодаря этому результату коллектив из Санкт-Петербурга сохранил восьмиочковый отрыв от "Спартака".


Балахнин Зенит Химки Малком Семак Гогниев
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