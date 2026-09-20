Непомнящий: Дзюба поможет любой команде РПЛ, без работы он не останется

«Не знаю, действительно ли Артем хочет этого, но раз он так говорит, значит, чувствует, что уже нужно двигаться дальше. Хотя он бы потянул уровень РПЛ, который есть сейчас.
Может, у него есть предложения из других сфер жизни, он – очень творческий человек. Без работы он точно не останется. Нужно верить ему и уважать его выбор. Хотя даже в свои года он бы легко помог бы любой команде РПЛ», – сказал Непомнящий.
Артем Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года по июнь текущего года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной команды страны.