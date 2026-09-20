Непомнящий: Дзюба поможет любой команде РПЛ, без работы он не останется

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался об Артеме Дзюбе. Ранее 38-летний игрок заявил, что раздумывает о завершении карьеры.

Фото: ФК "Акрон"

«Не знаю, действительно ли Артем хочет этого, но раз он так говорит, значит, чувствует, что уже нужно двигаться дальше. Хотя он бы потянул уровень РПЛ, который есть сейчас.