Непомнящий: Дзюба поможет любой команде РПЛ, без работы он не останется

Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Rusfootball.info высказался об Артеме Дзюбе. Ранее 38-летний игрок заявил, что раздумывает о завершении карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
«Не знаю, действительно ли Артем хочет этого, но раз он так говорит, значит, чувствует, что уже нужно двигаться дальше. Хотя он бы потянул уровень РПЛ, который есть сейчас.

Может, у него есть предложения из других сфер жизни, он – очень творческий человек. Без работы он точно не останется. Нужно верить ему и уважать его выбор. Хотя даже в свои года он бы легко помог бы любой команде РПЛ», – сказал Непомнящий.

Артем Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года по июнь текущего года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 52 матча и записал на свой счет 18 забитых мячей и 12 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России и национальной команды страны.

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