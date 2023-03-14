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ЭСК признала правильным решение Безбородова назначить пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Факелом"

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Стали известны решения ЭСК РФ по встречам 19-го тура РПЛ.
Фото: МатчТВ
По сведениям СМИ, ЭСК подтвердила верность решения петербуржца Владислава Безборода назначить 11-метровый в ворота "Спартака" в матче с "Факелом" (3:2). Напомним, что в эпизоде, который произошел на 45-й минуте игры, хавбек столичного коллектива Данила Пруцев ударил рукой в область лица футболиста воронежцев Ираклия Квеквескири. Также Комиссия указала, что решение рефери Антона Фролова засчитать 1-й гол "Ростова" в ворота "Пари НН" (2:1) ошибочно.

"Спартак" после 19 сыгранных туров располагается на 2-й строчке, отставая от "Зенита", идущего на строчку выше, на 8 баллов. На 3-м месте находится "Ростов", имея в своем активе 38 очков. "Факел" с 14 баллами занимает 14-е место, а "Пари НН" 13-е. В активе нижегородцев 19 очков.

Источник: РБ Спорт


ЭСК Спартак Нижний Новгород Ростов Факел Безбородов
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