По сведениям СМИ, ЭСК подтвердила верность решения петербуржца Владислава Безборода назначить 11-метровый в ворота "Спартака" в матче с "Факелом" (3:2). Напомним, что в эпизоде, который произошел на 45-й минуте игры, хавбек столичного коллектива Данила Пруцев ударил рукой в область лица футболиста воронежцев Ираклия Квеквескири. Также Комиссия указала, что решение рефери Антона Фролова засчитать 1-й гол "Ростова" в ворота "Пари НН" (2:1) ошибочно.
"Спартак" после 19 сыгранных туров располагается на 2-й строчке, отставая от "Зенита", идущего на строчку выше, на 8 баллов. На 3-м месте находится "Ростов", имея в своем активе 38 очков. "Факел" с 14 баллами занимает 14-е место, а "Пари НН" 13-е. В активе нижегородцев 19 очков.
Источник: РБ Спорт
ЭСК признала правильным решение Безбородова назначить пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Факелом"
Стали известны решения ЭСК РФ по встречам 19-го тура РПЛ.
Фото: МатчТВ