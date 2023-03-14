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Гончаренко: когда проигрываешь "Спартаку" и сводишь к ничьей, это для нас шаг вперёд

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Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился своими мыслями по поводу ничьей в матче со "Спартаком" (1:1) в полуфинале плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Урал"
- Когда проигрываешь "Спартаку" на его поле 0:1 и сводишь к ничьей, втягиваешь его в игру, которая не совсем удобна для него, это для нас небольшой шаг вперёд. Моментами играли в нужном ритме. Требовалось действовать интенсивно, потому что, если давать "Спартаку" простор у штрафной, будет тяжело, - приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".

"Урал" сумел увезти из Москвы ничью в игре со "Спартаком". Встреча закончилась со счетом 1:1. По ходу игры екатеринбуржцы уступали 0:1, но во вторые 45 минут сумели поразить ворота столичного коллектива благодаря красивому дальнему удару Юрия Железнова. Отметим, что голкипер "шмелей" Илья Помазун сделал ряд спасений, которые не позволили москвичам забить второй гол. Коллективы снова встретятся друг с другом 5 апреля.

Отметим, что в 2023 году уже вторая встреча между "Уралом" и "Спартаком". Поединок 18-го тура российского первенства между командами также закончился вничью (2:2) Команда Гончаренко успешно выступает в этом сезоне, не проигрывая с сентября 2022 года. Победная серия уже насчитывает 16 игр. В РПЛ коллектив из Екатеринбурга набрал 25 очков и занимает 10-е место.


Кубок России Урал Спартак Гончаренко
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