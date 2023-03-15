- Рад за успехи Владимира Ивича и Славиши Йокановича в России. Я тоже хочу попробовать свои силы в РПЛ и поскорее вернуться к тренерской работе. Однако пока нет никакого интереса от клубов из России, - передает слова Джукича Sport24.
Два клуба Российской премьер-лиги возглавляют в настоящий момент сербские тренеры - московское "Динамо", в котором работает 54-летний Славиша Йоканович, и "Краснодар", тренируемый 45-летним Владимиром Ивичем. "Динамо" по итогам 19 туров РПЛ находится на четвертом месте с 32 набранными очками. "Быки" под руководством Ивича провели 4 матча (по 2 в чемпионате и Кубке России), в которых одержали 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение.
Мирослав Джукич: рад успехам Ивича и Йокановича в России, тоже хочу попробовать свои силы в РПЛ
Экс-главный тренер "Партизана", "Валенсии" и хихонского "Спортинга" Мирослав Джукич прокомментировал работу сербских тренеров в чемпионате России.
Фото: ФК "Динамо"