- Сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет. Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис - не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским, - приводит слова Канчельскиса "РИА Новости Спорт".
Андрей Канчельскис родился в Кировограде, который сейчас называется Кропивницкий и является одним из административных центров Украины. До перехода в "Манчестер Юнайтед" полузащитник выступал за ведущие клубы Украины - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Всего за "красных дьяволов" Канчельскис сыграл 149 матчей, в которых отметился 34 забитыми мячами и 14 результативными передачами. Также российский футболист выступал за английские "Эвертон", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" и ряд других европейских клубов. Андрей Канчельскис младший родился в семье полузащитника в 1993 году в Манчестере, когда тот выступал за "Юнайтед". Последним клубом в игровой карьере Канчельскиса стали самарские "Крылья Советов".
Канчельскис: порой смотришь на англичан и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис резко высказался о жителях Англии, назвав их тупыми за ситуации с его сыном.
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