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Футболисты "Зенита" поддержали заряд "Виража" "Fan ID - убийца футбола"

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Некоторые игроки "Зенита" поддержали заряд фанатов команды против паспорта болельщика.
Сегодня в матче плей-офф Пути регионов Кубка России "Зенит" у себя дома проиграл "Динамо" в серии 11-метровых (1:1, 4-5 пен.). Это первое домашнее поражение команды с 5 ноября 2022 года, когда команда Сергея Семака уступила "Ахмату" (1:2). После игры футболисты петербуржского клуба подошли к "Виражу" и поддержали его заряд, направленный против FAN ID. В числе игроков были Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.


Напомним, что закон о FAN ID, вступивший в силу в июле 2022 года, с 2023 года обязывает болельщиков оформлять специальный паспорт болельщика для того, что бы посещать арены РПЛ. "Вираж", как и почти все объединения активных фанатов клубов РПЛ, принял решение бойкотировать матчи, где требуется FAN ID. Отметим, что на поединки Кубка России вплоть до финала закон не распространяется.

Источник: телеграм-канал журналиста Владимира Колоса


Кубок России Зенит Fan ID Сутормин Одоевский Кержаков М Мостовой Ан
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