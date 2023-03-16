– Согласен ли с пенальти? Нет, не согласен. Не до конца знаю, как именно правильно трактуются моменты, но Дивеев попал мне мячом где-то с метра, если не меньше. И рука была прижата, в естественном положении. Куда мне ее нужно было убрать? Считаю, это не пенальти. Что сказал судья? Ничего. Когда его позвали к монитору, я понимал, что он поставит пенальти, не хотел судье ничего говорить.
Считаю, что не нужно убирать VAR. Нужно его просто улучшать. Должны быть одинаковые трактовки для всех команд и всех судей. Честно, не понимаю, за что назначают пенальти. Если смотрели матч "Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг", то я считаю, что и там не было пенальти. Ну трактовки все судьи должны исполнять одинаково. Получается, проблема все-таки в судьях, – цитирует Цыпченко Metaratings.
Накануне самарские "Крылья Советов" на своем поле разошлись миром с московским ЦСКА в первой встрече 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Поединок состоялся в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" и завершился со счетом 2:2.
В дебюте второго тайма парагвайский полузащитник Хесус Медина вывел "армейцев" вперед - 0:1. Однако спустя всего три минуты нападающий "Крыльев" Владимир Писарский восстановил статус-кво - 1:1. Этот гол стал для 27-летнего бомбардира самарского клуба уже третьим в трех кубковых играх 2023 года.
На 64-й минуте форвард Дмитрий Цыпченко склонил чашу весов на сторону хозяев - 2:1. Спустя 12 минут нападающий Федор Чалов спас ЦСКА от поражения, реализовав пенальти за игру рукой Цыпченко - 2:2. Ответная игра состоится в Москве в начале апреля.
Цыпченко: не согласен с пенальти, куда мне руку нужно было убрать? Получается, проблема все-таки в судьях
Нападающий "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко заявил, что не согласен с решением арбитра назначить пенальти в ворота волжан за игру рукой в кубковом матче с ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Крылья Советов"