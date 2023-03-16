- Да, контракт с Марцелом продлен. В контракте Лички была опция пролонгации контракта. Мы этим решили воспользоваться. На данный момент мы будем работать с Личкой. Срок пролонгации озвучить не можем, - дает слова Еремякина Sport24.
Ранее официальный телеграм-канал "Оренбурга" сообщил о продлении контракта с 45-летним главным тренером команды Марцелом Личкой. По информации пресс-службы клуба, чешский специалист продолжит работу с южноуральцами в сезое-2023/2024.
"Оренбург" продлил контракт с главным тренером Личкой на следующий сезон
Президент "Оренбурга" Еремякин: в контракте Лички была опция пролонгации, решили ей воспользоваться
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал продление соглашения с главным тренером команды Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"