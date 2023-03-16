"Динамо": мы удовлетворены оперативностью ЭСК. Какие меры предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса

- Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с "Зенитом". В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти. Какие меры по исключению подобных резонансных ситуаций в российском футболе теперь предпринять, пусть решает руководство судейского корпуса. А мы еще раз поздравляем наших болельщиков с заслуженной победой, одержанной в том числе вопреки обстоятельствам. Ждем жеребьевку следующего раунда Кубка, - цитирует пресс-службу "Динамо" Matchtv.ru.
Матч второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" завершился ничьей 1:1 и победой гостей в серии пенальти со счетом 5:4. На 62 минуте матча при счете 1:1 в штрафной площади сине-бело-голубых произошел эпизод, повлекший за собой скандальное судейское решение - главный рефери Евгений Кукуляк не назначил 11-метровый удар за нарушение правил со стороны полузащитника Клаудиньо по отношению к нападающему Константину Тюкавину. Такое решение Кукуляк принял после личного просмотра видеоповтора инцидента.
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Пресс-служба "Динамо" отреагировала на комментарии главы судейского департамента РФС Павла Каманцева по поводу решений Евгения Кукуляка в кубковом матче с "Зенитом" (1:1, пен. 5:4).
Фото: ФК "Динамо"