- Замена в перерыве? Это было запланировано. Четверых или пятерых должны были заменить, мы знали это еще до игры. Потому что матч с «Торпедо» будет уже через пару дней. Мне хотелось остаться на второй тайм, спрашивал, но мне сказали: "У нас есть план", - приводит комментарий Глушакова "Матч ТВ".
"Пари НН" пополнил свой состав Денисом Глушаковым зимой 2023 года. С того момента центральный хавбек провел за нижегородцев 3 встречи и пока не отметился голевыми действиями. Сегодня в решающем поединке за право выйти в 1/2 финала нижней сетки Кубка России с "Ростовом" (1:0) чемпион России в составе "Спартака" вышел в основе нижегородского коллектива, но в перерыве матча наставник команды Артем Горлов произвел ряд рокировок и заменил Дениса на другого хавбека Николая Калинского. Денис получит шанс оформить свое первое результативное действие за Пари НН уже в 20-м туре, где соперником нижегородцев станет аутсайдер российского первенства Торпедо Талалаева.
Глушаков: хотел выйти во втором тайме матча с "Ростовом", но мне сказали, что есть план
Российский футболист "Пари НН" Денис Глушаков высказался по поводу своей замены в матче плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: "Пари НН"