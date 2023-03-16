- Ну и Бевеев — его надо посмотреть. Он правый защитник, а это достаточно дефицитная профессия. У нас мало футболистов, которые умеют защищаться. Этот вопрос надо доверить главному тренеру — он должен посмотреть игрока. Бевеев себя проявил, значит, надо его посмотреть, - приводит мнение Иванова "РБ Спорт".
27-летний уроженец Элисты Мингиян Бевеев, играющий на позиции правого защитника, пополнил состав "Урала" в июле 2022 года, подписав договор до конца июня 2024 года. С того момента россиян провел за екатеринбуржцев 22 встречи – 16 в РПЛ и 6 в Кубке России, проведя на футбольном поле 1.753 игровые минуты. В них футболисту удалось отметиться 1 голевым пасов, 7 желтыми и 1 красной карточкой. Всего за свою карьеру Мингиян набрал 19+9 по системе гол плюс пас в 177 играх. Также футболист может сыграть на позиции опорного хавбека и правого полузащитника.
Наставник сборной России Валерий Карпин вместе со своим тренерским штабом принял решение вызвать Бевеева за мартовский сбор, где национальная команды сыграет с Ираном и Ираком. "Урал" после 19 туров располагается на 10-й строчке.
Григорий Иванов – о Бевееве в сборной России: он правый защитник, а это достаточно дефицитная профессия
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу попадания в заявку сборной России Мингияна Бевеева.
Фото: ФК "Урал"