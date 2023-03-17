- Сейчас стало очевидно, что в России очень сильно проседает линия судейства в футболе. Сложно выделить одну причину, по которой все происходит, но если подчиненные плохо работают, то виновато руководство, - приводит мнение Лапочкина Sport24.
Весенняя часть российского футбольного сезона возобновилась рядом громких судейских скандалов. РФС уже признал 5 результативных ошибок за это короткий период. По мнению ЭСК, судья Иванов ошибочно засчитал взятие ворот "Спартаком" в кубковом матче против "Локомотива" (4:2). Арбитр из Дмитрова Виталий Мешков также неправомерно отнял гол у "Спартака" в матче 18-го тура против "Урала" (2:2). Также с командой Гильермо Абаскаля связана еще одна судейская ошибка. Москвич Сергей Карасев не поставил 11-метровый в пользу красно-белых в кубковом матче против все того же "Урала" (1:1). В 19-м туре РПЛ в матче "Ростов" – "Пари НН" (2:1) ошибся Антон Фролов, засчитавший 1-й гол ростовчан. Руководство судейского корпуса приняло решение отстранить судью до конца сезона. А кубковом матче между "Зенитом" и "Динамо" (1:1, 4-5 пен.) ошибся уже калужанин Евгений Кукуляк, не поставив пенальти в ворота петербуржцев.
Экс-арбитр Лапочкин – о судействе: если подчиненные плохо работают, то виновато руководство
Бывший рефери Сергей Лапочкин поделился мнением по поводу ситуации с судейством в российском футболе.
Фото: "Чемпионат"