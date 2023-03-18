"Как здоровье? Завтра проверим", - цитирует Джикию "Чемпионат".
Напомним, капитан "Спартака" Георгий Джикия был заменен на 76-й минуте проигранного выездного матча 20-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:0). Предположительно, 29-летний футболист сборной России получил мышечную травму задней поверхности бедра. Участие Джикии в мартовском сборе национальной команды под вопросом. Степень тяжести повреждения станет известна по итогам медицинского обследования.
Джикия - о полученной травме в матче с "Оренбургом": как здоровье? Завтра проверим
Защитник сборной России и "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал полученную травму в матче 20 тура РПЛ с "Оренбургом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"