- Остаётся ли борьба за золото в чемпионате? Турнирная таблица всё покажет в будущем. В данной ситуации всё зависит только от "Зенита", - приводит мнение Федотова "Чемпионат".
В 20-м туре российского первенства "Зенит" приедет в гости к ЦСКА. В текущий момент коллективы разделяют 16 очков. В 1-м матче 20-го тура главный преследователь петербуржцев "Спартак" проиграл "Оренбургу" (2:0). В случае победы команды Семака над армейским коллективом отрыв от подопечных Абаскаля вырастит до 11 баллов. Отметим, что "Зенит" выигрывал 4 последних розыгрыша РПЛ. В текущем сезоне чемпионата России коллектив из Санкт-Петербурга проиграл лишь однажды - в Санкт-Петербурге "Ахмату" (1:2).
Федотов: остаётся ли борьба за золото в РПЛ? Всё зависит только от "Зенита"
Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА