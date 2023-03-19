– Мы очень рады прервать серию без побед над "Зенитом". Всегда радостно побеждать. За счет чего выиграли? За счет команды! Все бились до конца и выложились на сто процентов. Мы играли в свой футбол. Старались играть не в оборону, а в атаку. Просто не получались многие моменты. Хорошо выходили из обороны в атаку, – цитирует Облякова Sport24.
Встреча в Москве между ЦСКА и "Зенитом" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу "армейцев". В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. Автором единственного гола стал 24-летний форвард ЦСКА Федор Чалов, который отличился на 72-й минуте. Победа хозяев омрачилась травмой вернувшегося на поле спустя полгода Игоря Дивеева. 23-летний защитник красно-синих был заменен в первом тайме из-за повреждения.
Таким образом, "армейцы" сравнялись по набранным очкам с "Динамо" (по 35) и делят с бело-голубыми четвертую строчку в таблице РПЛ. "Зенит" с 48 очками после 20-ти туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, опережая "Ростов" на семь баллов и "Спартак" на восемь.
Обляков – о победе над "Зенитом": выиграли за счет команды! Старались играть не в оборону, а в атаку
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков объяснил первую с 2018 года победу "армейцев" над "Зенитом" (1:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА