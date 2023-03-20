Антон Миранчук - о травме Алексея: обидно было узнать, что у брата повреждение. Он очень расстроился

Полузащитник сборной России и " Локомотива " Антон Миранчук рассказал о том, что поддержал брата Алексея, узнав о его травме.

Фото: РИА Новости

- Как узнал о вызове? Сидел дома, завтракал. Прислали в телеграм окончательный список. Конечно же, обрадовался, что меня вызвали, а уж когда увидел брата, обрадовался вдвойне. Тем обидней было узнать на следующий день, что у Леши повреждение. Он очень расстроился, но ничего не поделать. Конечно же позвонил брату, поддержал его, пожелал здоровья. На самом деле, давно с Лешей не виделись, так сходу даже не скажу, когда в последний раз встречались. Понятно, что мы с ним постоянно на связи, но живое общение невозможно заменить никакими мессенджерами. Всегда, когда встречаемся, тепло общаемся, что-то вспоминаем. Надеюсь, в следующий раз ничто не помешает нашей встрече.



Напомним, ранее стало известно, что полузащитник "Торино" Алексей Миранчук получил травму приводящей мышцы бедра. Как сообщили в клубе, восстановление россиянина займет около 10 дней. Таким образом он пропустит мартовский сбор национальной команды России.



Брат Алексея - Антон Миранчук также был вызван тренерским штабом во главе с Валерием Карпиным на мартовский сбор национальной команды, для участия в контрольных поединках против Ирана и Ирака. Матч против сборной Ирана состоится в Тегеране на стадионе "Азади" 23 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. Поединок с командой Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. На счету полузащитника 21 проведенная встреча за сборную России, в которых он сумел отличиться тремя забитыми голами.



Источник: официальный сайт РФС