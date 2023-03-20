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Быстров: на "Матч ТВ" мне ни разу не запрещали кого-либо критиковать. Один раз просили не упоминать кое-какую фамилию

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Экс-хавбек "Зенита" и "Спартака" и телеэксперт Владимир Быстров прокомментировал пикировку в СМИ экс-полузащитника "МЮ" Андрея Канчельскиса и телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Фото: ФК "Зенит"
- А я вот уже три года на "Матч ТВ", но ни разу мне никто не запрещал кого-либо критиковать. Хотя… Один раз просили не упоминать кое-какую фамилию, - написал Быстров в своем телеграм-канале, добавив к записи ссылку на новость с критикой телекомментатора Дмитрия Губерниева в адрес экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрея Канчельскиса.

Ранее Андрей Канчельскис обвинил Дмитрия Губерниева в том, что тот запрещал ему критиковать "Зенит" во время телеэфиров, требуя высказываться о сине-бело-голубых только в положительном ключе. Телеведущий опроверг слова бывшего футболиста, назвав его фриком и вруном, а себя - честным и справедливым журналистом.

Губерниев: Канчельскис превратился во фрика и вруна. Все знают, что я честный, справедливый журналист


Канчельскис Губерниев Быстров
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