- А я вот уже три года на "Матч ТВ", но ни разу мне никто не запрещал кого-либо критиковать. Хотя… Один раз просили не упоминать кое-какую фамилию, - написал Быстров в своем телеграм-канале, добавив к записи ссылку на новость с критикой телекомментатора Дмитрия Губерниева в адрес экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрея Канчельскиса.
Ранее Андрей Канчельскис обвинил Дмитрия Губерниева в том, что тот запрещал ему критиковать "Зенит" во время телеэфиров, требуя высказываться о сине-бело-голубых только в положительном ключе. Телеведущий опроверг слова бывшего футболиста, назвав его фриком и вруном, а себя - честным и справедливым журналистом.
Губерниев: Канчельскис превратился во фрика и вруна. Все знают, что я честный, справедливый журналист
Быстров: на "Матч ТВ" мне ни разу не запрещали кого-либо критиковать. Один раз просили не упоминать кое-какую фамилию
Экс-хавбек "Зенита" и "Спартака" и телеэксперт Владимир Быстров прокомментировал пикировку в СМИ экс-полузащитника "МЮ" Андрея Канчельскиса и телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Фото: ФК "Зенит"