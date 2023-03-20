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Агент Барриоса: восстановление идет достаточно быстро, Вильмар чувствует себя значительно лучше

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Агент опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.
Фото: ФК "Зенит"
- Восстановление Вильмара идет достаточно быстро и хорошо. Он уже чувствует себя значительно лучше, - передает слова Поссо Sport24.

29-летний опорный полузащитник "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос получил повреждение в матче 19 тура Российской премьер-лиги против "Химок" (3:2). Без Барриоса в составе сине-бело-голубые выбыли из Кубка России, уступив дома в серии пенальти московскому "Динамо" (1:1, пен. 4:5), и проиграли на выезде ЦСКА в рамках 20 тура РПЛ (0:1).

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Зенит Барриос
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