- Моему Конате сам бог велел получить паспорт. У него жена русская, ребенок - тоже. Он говорит по-русски, живет больше пяти лет здесь. У него пока еще нет российского паспорта, но, думаю, что в ближайшее время появится, - передает слова Селюка Metaratings.ru.
25-летний центральный нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате с августа 2016 года по январь 2017 года выступал за екатеринбургский "Урал", после чего его клубами были латвийский "Бабите", казахстанский "Кайрат", белорусский "Гомель" и армянский "Пюник". В июле 2019 года форвард вернулся в Российскую премьер-лигу, где последовательно играл за "Тамбов", "Химки" и "Ахмат", куда перешел в июле 2021 года. В текущем сезоне на счету Конате 9 голов и 1 результативный пас в 20 матчах за клуб во всех турнирах.
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Селюк: моему Конате сам бог велел получить российский паспорт. Думаю, что в ближайшее время появится
Агент нападающего "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал о получении игроком в скором времени гражданства России.
Фото: ФК "Ахмат"