Семак – об отсутствии голов Кассьерры в РПЛ: это больше психологический момент для самого колумбийца

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отсутствие голов в чемпионате России у колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"
– Проблема центрального нападающего? Не думаю, что существует именно проблема. Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно. Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать.

Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличится. С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами, – цитирует Семака "Матч ТВ".

25-летний колумбиец провел результативный прошлый сезон в составе "Сочи". Однако в нынешней кампании в составе "Зенита" Кассьерре так и не удается открыть счет забитым голам в чемпионате России. Он принял участие уже в 17 матчах РПЛ. При этом латиноамериканский футболист трижды поражал ворота соперников в кубковых встречах. В 2023 году на его счету единственный гол, забитый в Ульяновске в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с "Волгой" (3:0).

На прошлой неделе "Зенит" потерпел два поражения подряд. Сначала сине-бело-голубые вылетели из борьбы за Кубок России, проиграв на своем поле в серии 11-метровых ударов московскому "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти). А на выходных уступили в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:1.


Зенит Семак Кассьерра
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Бельгийский "Остенде" не заплатил "Крыльям Советов" за аренду Барача
Орлов: Пиняев напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру
Чистяков: "Спартак", "Ростов" и ЦСКА — конкуренты "Зенита" в борьбе за чемпионство 1
Генич: Лукас Вера точно на карандаше у "Зенита" 2
Семак: травмы Барриоса и Сергеева оголили наиболее важные позиции для "Зенита" 5
Стипиди: ЦСКА ещё раз показал, что сегодня в РПЛ нет легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть 2
Агент: Карраскаль переживает, что в последних матчах мало играл за ЦСКА, он хочет приносить пользу 2
Хавбек "Химок" Гбане: мне нравится Россия. В будущем, может, получу российский паспорт
"Интер" хочет расстаться с Ромелу Лукаку
Агент: у Кейта Бальде нет конфликта с Абаскалем
Марко Топич: мои любимые игроки в РПЛ – Промес, Соболев, Зобнин, Миранчук, Камано. Последний вообще меня напоминает 1 эксклюзив
Орлов: Сычевой был игроком, а Писарский в "Крыльях" пока никакой 2
Газзаев: я категорически против возвращения РПЛ к системе "весна–осень" – это шаг назад 11
Семак: с точки зрения набора очков, качества игры и баланса – это, пожалуй, лучший год "Зенита" за 5 лет работы в клубе
Семак – об отсутствии голов Кассьерры в РПЛ: это больше психологический момент для самого колумбийца