– Проблема центрального нападающего? Не думаю, что существует именно проблема. Это больше психологический момент для самого Кассьерры из-за того, что он не забивает. При этом он всегда действует полезно. Его качествами и действиями на поле мы абсолютно удовлетворены. Но прекрасно понимаем, насколько для него важно забивать.
Моменты есть практически в каждом матче. И хорошие моменты. Но, к сожалению, не получается отличится. С другой стороны, надеюсь, что Матео в самый нужный момент отличится и поможет не только своей игрой, но и забитыми мячами, – цитирует Семака "Матч ТВ".
25-летний колумбиец провел результативный прошлый сезон в составе "Сочи". Однако в нынешней кампании в составе "Зенита" Кассьерре так и не удается открыть счет забитым голам в чемпионате России. Он принял участие уже в 17 матчах РПЛ. При этом латиноамериканский футболист трижды поражал ворота соперников в кубковых встречах. В 2023 году на его счету единственный гол, забитый в Ульяновске в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с "Волгой" (3:0).
На прошлой неделе "Зенит" потерпел два поражения подряд. Сначала сине-бело-голубые вылетели из борьбы за Кубок России, проиграв на своем поле в серии 11-метровых ударов московскому "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти). А на выходных уступили в гостях московскому ЦСКА со счетом 0:1.
Семак – об отсутствии голов Кассьерры в РПЛ: это больше психологический момент для самого колумбийца
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал отсутствие голов в чемпионате России у колумбийского форварда "Зенита" Матео Кассьерры.
Фото: ФК "Зенит"