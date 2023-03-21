- Вера — хороший футболист, он ведет игру в середине. Думаю, Лукас точно на карандаше у "Зенита". Надо дождаться лета и посмотреть, кто уйдет из бразильцев. Конечно, петербуржцам тогда нужен будет игрок в середину поля, если кто-то уйдет, - приводит мнение Генича "РБ Спорт".
Центральный хавбек из Аргентины Лукас Вера пополнил состав "Оренбурга" летом 2022 года. С того момента аргентинец провел южноуральцев 21 встречу, в которых сумел один раз отправить мяч в сетку ворот соперников, а также оформить 5 голевых пасов. Контракт Лукаса с "Оренбургом" рассчитан до конца июня 2024 года, а его ориентировочная рыночная стоимость составляет 2,5 млн евро(Transfermarkt). У "Зенита" на позиции центрального полузащитника выступает бразилец Вендел, также иногда эту позицию замещает Клаудиньо.
Генич: Лукас Вера точно на карандаше у "Зенита"
Известный комментатор Константин Генич высказался по поводу игры аргентинского футболиста "Оренбурга" Лукаса Веры и его перспектив перейти в более сильный клуб.
Фото: ФК "Оренбург"