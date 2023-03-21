Бельгийский "Остенде" не заплатил "Крыльям Советов" за аренду Барача

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Остенде пока не перевел деньги "Крыльям Советов" за аренду хорватского футболиста Матео Барача.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
По сведениям СМИ, "Крылья Советов" до сих пор не получили денежные средства, которые бельгийский "Остенде" обязан выплатить за аренду 28-летнего хорвата Матео Барача, играющего на позиции центрального защитника. При этом по информации источника, клуб из Бельгии постоянно обещает погасить задолженность.

Матео Барач пополнил состав "Крыльев Советов" зимой 2022 года, перебравшись из "Сочи". С того момента хорват провел за волжан 18 встреч, в которых сумел один раз забить гол, поразив ворота "Зенита" (1:1). Зимой 2023 года Барач был арендован "Остенде" из Бельгии. За команду Матео уже успел провести 5 встреч.

Источник: "РБ Спорт"


Крылья Советов Барач
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