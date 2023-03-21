- Кто бы и что не говорил, но Дзюба может спокойно играть в любой команде РПЛ и будет там лучшим в нападении. Многие говорили, что он уже всё, закончился. Спорили и смеялись, сможет ли он забить хотя бы один гол с игры. А он взял и всем заткнул рты своей игрой и результативностью. Иногда мне кажется, для Артема чем сложнее ситуация - тем лучше он из нее находит выход. Еще в начале второго тайма он был одним из антигероев матча с незабитым пенальти в пассиве. А через 20 минут он уже в активе с победным забитым голом, - передает слова Арефьева "Евро-Футбол".
34-летний экс-нападающий "Спартака", "Зенита" и сборной России Артем Дзюба зимой 2023 года вернулся в Российскую премьер-лигу после неудачной попытки выступления за турецкий "Адана Демирспор". В феврале форвард подписал контракт с московским "Локомотивом". Дзюба принял участие в 5 матчах за "Локомотив" во всех турнирах, записав на свой счет 4 гола и 1 результативный пас в 3 матчах РПЛ. В домашней игре 20 тура с "Краснодаром" (3:2) нападающий не реализовал пенальти в конце первого тайма при счете 0:2, а на 66 минуте забил победный гол, отдав незадолго до этого голевую передачу на Максима Глушенкова.
Из антигероев в герои – за один перерыв. Дзюба отдал и забил, а «Локомотив» перевернул безнадежный матч с «Краснодаром»
Экс-защитник "Торпедо" Арефьев: над Дзюбой смеялись, а он всем заткнул рты своей игрой и результативностью
Бывший защитник "Торпедо" Алексей Арефьев высказался о возвращении в РПЛ нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"