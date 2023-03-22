Саркис Овсепян: Байрамян - суперфутболист. РПЛ в разы сильнее армянской лиги, у нас нет игроков такого уровня

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Экс-защитник "Зенита" и экс-тренер сборной Армении Саркис Овсепян высказался о важности атакующего полузащитника "Ростова" Хорена Байрамяна для армянской национальной команды.
Фото: ФК "Ростов"
- Байрамян усилил Армению. И мы этому рады. Понимаете, у нас нет футболистов такого уровня. Премьер-лига России в разы сильнее армянской. Мы рады любому футболисту, которые хочет за нас играть и может усилить. Ну нет у нас столько игроков. В России футболистов столько же, сколько население Армении. Для нас Хорен - суперфутболист. Играет в "Ростове". Для нас это очень хорошо, - передает слова Овсепяна "РБ Спорт".

31-летний атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян является воспитанником клубной системы желто-синих, в текущем сезоне на его счету 21 матч, 2 забитых мяча и 2 голевых передачи за клуб. В 2020 году футболист принял решение выступать за национальную сборную Армении, в которой дебютировал в сентябре 2020 года в матче Лиги наций УЕФА. К настоящему моменту Байрамян сыграл за сборную Армении 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.


Ростов Сборная Армении Байрамян
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