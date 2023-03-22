Агент Тюкавина: Константин покажет хороший уровень в сборной. Жду от него гола в матче с Ираном

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Футбольный агент форварда московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, что ждет от своего клиента забитых голов в контрольной встрече против сборной Ирана.
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин доказал своей игрой, что достоин играть за сборную. Это не блат и не что-то подобное. Он в четырех играх подряд забивал голы, он в отличных кондициях находится, поэтому Константин покажет хороший уровень в сборной. Для него вызов в сборную - честь. Он никогда не скрывал, что у него спортивная семья, где отец был чемпионом мира по хоккею с мячом. Парень мечтал быть в сборной. Жду от него гола в матче с Ираном. Он забивал в молодежке, в чемпионате забивал, в кубке забивал, а сейчас ждем гол за взрослую сборную", - цитирует Сафонова Sport24.

20-летний россиянин Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, попал в окончательный состав сборной России на мартовский сбор национальной команды и товарищеские матчи против Ирана и Ирака. Форвард "Динамо" в этом сезоне принял участие за "бело-голубых" в 28 матчах, в которых он отправил 9 мячей в сетку ворот своих соперников. Также на счету игрока 3 голевых паса. В активе Тюкавина всего одна игра за сборную России. Футболист сыграл пятнадцать минут в отборочном матче к чемпионату мира-2022 с Кипром (2:0).

Национальная команда России в данный момент проводит тренировочные сборы в Новогорске. Коллективу Валерия Карпина предстоит провести два товарищеских поединка. Соперниками станут команды Ирана и Ирака. Матчи состоятся 23 и 26 марта.


Тюкавин Динамо Сборная России
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