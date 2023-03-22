"Если бы мы были даже в европейских турнирах, лигу все равно нужно увеличить. У нас большая страна, у нас есть команды, которые могут играть. 16 клубов - это катастрофически мало. Конечно, я бы поддержал идею с 18 командами. Я об этом на протяжении многих лет говорю", - цитирует Иванова "Спорт День за Днем".
Российская футбольная премьер-лига была сформирована в конце 2001 года из 16 клубов, получивших право выступать в 2002 году в высшем дивизионе чемпионате России. После этого каждый год команды, занявшие в чемпионате последние два места, исключались из первенства, а команды, занявшие два первых места в первом дивизионе, становились его участниками. Напомним, из 16 команд, выступавших в РПЛ с 2002 года, никогда ее не покидали - "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Спартак".
Президент "Урала" Иванов - о расширении РПЛ: 16 клубов это катастрофически мало. Я бы поддержал идею с 18 командами
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что необходимо увеличить количество клубов в российской Премьер-лиге до 18.
Фото: ФК "Урал"