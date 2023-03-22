– Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды неправильно, – приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Напомним, 23 марта Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал наставника "Урала" Виктора Гончаренко на три ближайшие игры чемпионата России за нецензурную брань в адрес судьи. В концовке домашней встречи 20-го тура чемпионата России между "Уралом" и московским "Динамо" (0:1) Гончаренко получил красную карточку за нецензурные выражения. Главный тренер "Урала" был недоволен возможным нарушением правил в эпизоде с забитым голом Константина Тюкавина. Теперь он пропустит следующие игры своей команды в РПЛ с "Зенитом", "Ахматом" и ЦСКА.
Клуб из Екатеринбурга по-прежнему располагается на десятом месте в таблице. Поражение от "Динамо" прервало 16-матчевую беспроигрышную серию "Урала" в чемпионате и Кубке России.
Иванов – о дисквалификации Гончаренко: могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды неправильно
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на трехматчевую дисквалификацию главного тренера екатеринбургской команды Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"