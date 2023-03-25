"Геркус помог бы нынешнему "Локомотиву". При нем в клубе было много трофеев и памятных моментов. Как болельщик понимаю, что при нем был результат. Мы вместе работали в "Локомотиве", когда я был советником президента, поэтому мое мнение может быть не совсем объективным. Но человек в любом случае заслуживает уважения, а окончательное решение о его назначении остается за руководством клуба", - приводит слова Булыкина "Чемпионат".
Ранее сегодня председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных подтвердил переговоры с бывшим президентом и генеральным директором "железнодорожников" Ильей Геркусом.
Как сообщали СМИ, Владимир Леонченко покинет должность генерального директора "Локомотива". Это связано с тем, что его признали виновным в "деле Баринова", когда дисквалифицированный капитан "железнодорожников" по недоразумению вышел на поле в кубковой встрече с "Акроном".
50-летний Геркус с 1 марта сложил с себя полномочия президента "Торпедо", в котором проработал с конца лета 2022 года. Стороны достигли согласия о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Булыкин - о возможном возвращении Геркуса: он помог бы нынешнему "Локомотиву"
Экс-нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное возвращение Ильи Геркуса в столичную команду.
Фото: ФК "Торпедо"