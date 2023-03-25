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Sport24: в шорт-лист "Торпедо" входят пять испанских тренеров

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Московское "Торпедо" может возглавить испанский специалист.
Фото: Getty Images
По сообщениям СМИ, в руководстве "Торпедо" определились со списком кандидатов, которые могут заменить на тренерском мостике покинувшего клуб Андрея Талалаева. В шорт-лист входят пять тренеров из Испании: экс-наставник "Уотфорда", "Брайтона" и "Сельты" Оскар Гарсия, Давид Катала, работавший в чемпионате Кипра, Пеп Клотет, который известен по работе в "Брешии" и "СПАЛе". Также на пост наставника столичного коллектива претендуют бывший тренер "Уэски" и "Динамо" из Тбилиси Хиско Муньос и Альберт Виньяс, тренировавший клубы 3-го испанского дивизиона.

"Торпедо" неудачно проводит текущий сезон, располагаясь по итогам 20 туров на 16-й строчке. Автозаводцы имеют в своем активе 10 очков и отстают от "Факела", идущего 14 месте, на 7 баллов. Недавно тренерский штаб клуба покинул Андрей Талалаев. Это уже 3-й наставник "Торпедо" в этом сезоне. Ране команду возглавлял Александр Бородюк и Николай Ковардаев.

Источник: Sport24


Торпедо Российские трансферы
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