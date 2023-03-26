"Если судьи и РФС встречаются с руководством "Спартака", то должны встречаться со всеми клубами. Честно говоря, не понимаю, в чем смысл встречи с судьями, поэтому трудно сказать, приветствую я это или нет. Но если уж вы и встречаетесь, то не с одной командой. У других тоже, наверное, есть вопросы", - приводит слова Широкова Sport24.
Недавно стало известно, что руководство "Спартака" провело закрытую встречу с Российским футбольным союзом в лице его президента Александра Дюкова. Как сообщалось, большая часть времени на ней была посвящена проекту женской команды "красно-белых", также обсуждались вопросы судейства. Ранее руководство судейского корпуса также приезжало в расположение "Спартака", где обсуждались трактовки спорных с точки зрения москвичей моментов.
Широков - о встрече РФС с руководством "Спартака": у других команд тоже, наверное, есть вопросы
Генеральный директор "Сатурна" Роман Широков высказался по поводу встречи Александра Дюкова и представителей судейского корпуса с руководством "Спартака".
Фото: "СЭ"