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Широков: в матче с "Локомотивом" у "Краснодара" на поле вышли девять иностранцев. Не очень понимаю стратегию клуба

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Экс-игрок "Краснодара" Роман Широков поделился мнением по поводу стратегии комплектования южного клуба.
Фото: "Чемпионат"
- Состав "Краснодара"? В матче с "Локомотивом" на поле вышли девять иностранцев. Честно говоря, не очень понимаю стратегию клуба. Тем более, сейчас. Перспектива иностранцев непонятна, впечатления в первых матчах они не произвели, - приводит мнение Широкова "РБ Спорт".

"Краснодар" за 20 туров набрал 29 очков и находится на 8-й строчке. Отставание от "Динамо", которое идет на 5 месте, составляет 6 баллов. В 20-м туре РПЛ "Краснодар" проиграл в гостях "Локомотиву", выигрывая после 1-го тайма со счетом 2:0. У "быков" голами отметились парагваец Хуниор Алонсо и колумбиец Джон Кордоба. Отметим, что в основе дружины сербского тренера Владимира Ивича вышло 2 игрока с российским паспортом голкипер Станислав Агкацев и защитник Сергей Волков, также с первых минут вышел армянский атакующий хавбек Эдуард Сперцян. В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с одним из аутсайдеров лиги "Химками".


Краснодар Широков
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