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Аршавин - о ролике АПЛ без голов россиян: мне всё равно на это

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Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин высказался по поводу невключения в ролик АПЛ о лучших голах мячей игроков из России.
Фото: "Чемпионат"
- Чтобы чего-то ожидать, нужно знать о чём-то. Если бы мне не стали все наперебой говорить об этом, то я бы об этом и не узнал. Мне всё равно на это, - приводит комментарий Аршавина "Чемпионат".

Российский атакующий полузащитник Андрей Аршавин, завершивший игровую карьеру зимой 2019 года, пополнил состав "Арсенала" в январе 2009 года. С того момента Аршавин провел за лондонский коллектив 144 игры, в которых сумел отметиться 31 голом и отдать 46 голевых передач своим партнерам по команде. Конкретно в АПЛ россиянин сыграл 105 встреч и набрал 23+ 27 по системе гол плюс пас. Андрей запомнился английским любителям футбола покером в ворота "Ливерпуля" (4:4). Сегодня АПЛ выпустила ролик лучших голов игроков всех стран, которые выступали в лиге. Забитые мячи россиянами было принято исключить.


Аршавин Зенит Арсенал
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