Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Аль-Ахли
0 - 0 0 0
Интер МайамиЗавершен
Бавария
6 - 0 6 0
Окленд Сити1 тайм
ПСЖ
22:00
АтлетикоНе начат

Экс-игрок "Ростова" и "Динамо" Норманн покинул саудовский "Аль-Раед"

Норвежский полузащитник Матиас Норманн объявил о своем уходе из саудовского клуба «Аль-Раед».
Фото: ФК "Динамо"
«Два года в «Аль-Раеде». Спасибо за всё», - написал 29-летний полузащитник в соцсети.

Напомним, что в РПЛ Норманн защищал цвета за «Ростова» и московского «Динамо». Последние два сезона норвежец играл за «Аль-Раед». За это время 29-летний футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также на его счету две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится