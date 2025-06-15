«Два года в «Аль-Раеде». Спасибо за всё», - написал 29-летний полузащитник в соцсети.
Напомним, что в РПЛ Норманн защищал цвета за «Ростова» и московского «Динамо». Последние два сезона норвежец играл за «Аль-Раед». За это время 29-летний футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забив два гола, а также на его счету две результативные передачи.
Экс-игрок "Ростова" и "Динамо" Норманн покинул саудовский "Аль-Раед"
Норвежский полузащитник Матиас Норманн объявил о своем уходе из саудовского клуба «Аль-Раед».
Фото: ФК "Динамо"