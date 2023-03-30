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Малком: Семак – лучший тренер в России. Он замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова

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Полузащитник "Зенита" Малком порассуждал о сильных сторонах главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
– Могу назвать Семака лучшим тренером в России. В моей карьере было немало разных клубов, и Семак – один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать. Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец.

Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно. Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова, – цитирует Малкома "Российская газета".

Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" в 2019 году и с тех пор неизменно защищает сине-бело-голубые цвета. Все эти годы уроженец Сан-Паулу играет под руководством Сергея Семака, возглавившего питерскую команду в 2018-м и ни разу не опускавшись с ней ниже первого места в Российской Премьер-Лиге.

В рамках 21-го тура чемпионата России "Зенит" в субботу, 1 апреля, на своем поле примет екатеринбургский "Урал". Команда Сергея Семака уверенно лидирует в таблице РПЛ, заработав 48 очков по итогам 20-ти туров. Уральцы замыкают Топ-10, набрав 25 баллов.


Зенит Семак Малком
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