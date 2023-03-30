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Федотов - о реванше с 2Drots: с удовольствием. Шоу получилось

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов сказал, что с удовольствием провел бы матч-реванш с клубом Медиалиги 2DROTS.
Фото: Globall Look Press
- Шоу получилось... Хорошо потренировались, хорошо побегали. Да, не все вместе, не было командной динамики. Есть вопросы к взаимодействию. На сколько процентов играли? Знаете, проценты не определяются. Обычно, чем ты хуже играешь, тем процент выше... 2Drots - молодцы. Тот уровень единоборств и футбола, что они показали, был очень достойным для этого шоу. Они бежали и взаимодействовали, реализовали свои моменты и заслуженно победили. Будет ли реванш? С удовольствием.

Напомним, во время перерыва на матчи сборных состоялся контрольный поединок, в котором приняли участие ЦСКА и команда футбольной Медийной лиги 2DROTS. Подопечные Владимира Федотова на домашнем стадионе "ВЭБ Арена" потерпели неожиданное поражение со счетом 1:2. По ходу второго тайма "красно-синие" уступали соперникам с разницей в 2 гола, но сумели отквитать только один мяч, который занес в свой актив Федор Чалов.

В турнирной таблице чемпионата России "армейцы" находятся на 5 месте. На данный момент у них 35 набранных баллов, а отставание от топ-3 составляет 5 очков. Свой следующий матч ЦСКА проведет 2 апреля в Воронеже с местным "Факелом" в рамках 21-го тура РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


ЦСКА Федотов 2DROTS
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