Столичный ЦСКА заключил новое соглашение с атакующим полузащитником Матвеем Кисляком. Сроки соглашения не называются. 17-летний российский футболист вызывается в юношескую национальную команду до 19 лет. Как сообщается, игрок полностью провел зимние сборы "армейцев" вместе с основной командой.
В этом сезоне Кисляк принял участие в 19 встречах за молодежную команду, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистентскими действиями.
Источник: пресс-служба ЦСКА
ЦСКА подписал новый контракт с полузащитником Матвеем Кисляком
Атакующий хавбек Матвей Кисляк подписал новой долгосрочный контракт с московским ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА