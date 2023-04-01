- Мне, как человеку, не употребляющему алкоголь целый год, плевать на пиво на стадионах — это раз. Но сейчас там некому его пить. На трибуны ходят дети и пенсионеры. Скоро вообще будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать стадион. А с пивом или без — нет разницы, как отдыхать на стадионе, когда поддерживаешь любимую команду.
Ранее об инициативе по возвращению продажи алкогольного пива на стадионах РПЛ высказался президент РФС Александр Дюков, который заявил, что поддержит подобную инициативу, если кто-то выступит с соответствующим обращением. На эту идею также отреагировала депутат Госдумы России Ирина Роднина, которая заявила, что пиво является вариантом поощрения болельщиков, пришедших на стадион, так же, как для собак поощрением за хорошее поведение является кусочек сахара.
Источник: "Матч ТВ"
Спиридонов: скоро в РПЛ будут бесплатно наливать пиво, чтобы собрать стадион
Болельщик "Спартака" и известный волейболист Евгений Спиридонов заявил, что скоро на российский стадионах бесплатно будут наливать пиво.
Фото: EPA