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Слуцкий: Джикия - чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые

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Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал защитника и капитана "Спартака" Георгия Джикию чемпионом мира по затягиванию времени.
Фото: ФК "Спартак"
"Не стоит обращать серьезное внимание на слова тренеров после матчей. При всем уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли "Спартак" может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые. Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у "Спартака" было достаточно игрового времени, чтобы реализовать свое преимущество", - сказал Слуцкий в эфире "Первого канала".

Напомним, ранее главный тренер спартаковцев Абаскаль раскритиковал команду соперника, которая по его мнению весь матч тянула время. Матч "Спартак" - "Ахмат" прошел на домашнем поле "красно-белых" - "Открытие Банк Арена" и закончился ничьей - 0:0. Московская команда не выигрывает уже на протяжении 3 матчей подряд. Таким образом после возобновления РПЛ "Спартак" опустился со второй строчки в турнирной таблице на третью, пропустив вперед "Ростов". В копилке подопечных Гильермо Абаскаля 41 набранное очко. Отставание от лидирующего "Зенита" достигло 10-ти баллов.


Слуцкий Джикия Спартак Абаскаль
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