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Селюк: для Дзюбы "Зенит" - идеальный вариант. Есть, был и будет

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Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Rusfootball.info высказал мнение о будущем нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
- Вас удивляет, что Дзюба пока не переподписывает контракт с "Локомотивом"?

- Это нормально. Дзюба пошел в "Локомотив" на удобных для клуба условиях. Это было уже перед началом чемпионата. Он должен был принять решение. Где-то в сумме пошел вниз, где-то еще. Дзюба сам от себя не ожидал, что столько забьет.

Я говорил - зря "Зенит" его отпустил. Игра "Зенита" складывается из дальних ударов. Никто из форвардов не играет, как Дзюба. Нет такого мощного форварда. Дзюба мог бы еще играть 5 лет и быть лучшим бомбардиром.

Он сейчас забивает много. Все переобулись: "Дзюба – молодец!" А до этого был никакой и никому не нужен. Артем будет к лету смотреть ситуацию. Или с "Локомотивом" на улучшенных условиях, или "Зенит" скажет: "Возвращайся к нам".

Дзюба делает правильно. Думаю, что лучше Локомотива он не найдет. Есть люди, кто подносит снаряды. Конечно, идеальный вариант для него "Зенит". Был, есть и будет. Но если не "Зенит", то "Локомотив".

Анар Ибрагимов, Rusfootball.info


Дзюба Локомотив Зенит Селюк
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