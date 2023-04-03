- Вас удивляет, что Дзюба пока не переподписывает контракт с "Локомотивом"?
- Это нормально. Дзюба пошел в "Локомотив" на удобных для клуба условиях. Это было уже перед началом чемпионата. Он должен был принять решение. Где-то в сумме пошел вниз, где-то еще. Дзюба сам от себя не ожидал, что столько забьет.
Я говорил - зря "Зенит" его отпустил. Игра "Зенита" складывается из дальних ударов. Никто из форвардов не играет, как Дзюба. Нет такого мощного форварда. Дзюба мог бы еще играть 5 лет и быть лучшим бомбардиром.
Он сейчас забивает много. Все переобулись: "Дзюба – молодец!" А до этого был никакой и никому не нужен. Артем будет к лету смотреть ситуацию. Или с "Локомотивом" на улучшенных условиях, или "Зенит" скажет: "Возвращайся к нам".
Дзюба делает правильно. Думаю, что лучше Локомотива он не найдет. Есть люди, кто подносит снаряды. Конечно, идеальный вариант для него "Зенит". Был, есть и будет. Но если не "Зенит", то "Локомотив".
Анар Ибрагимов, Rusfootball.info
Селюк: для Дзюбы "Зенит" - идеальный вариант. Есть, был и будет
Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью Rusfootball.info высказал мнение о будущем нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"