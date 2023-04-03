Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
ЛеччеНе начат
Сассуоло
21:45
ТориноНе начат

Президент "Урала" Иванов: Влут будет оспаривать решение суда. На игре за клуб это никак не отразится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение нидерландского суда приговорить игрока уральского клуба Рая Влута к тюремному заключению на 2,5 года.
Фото: ФК "Урал"
"Это еще ни о чем не говорит. Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию. Он готовится к матчам, будет играть. На игре за "Урал" это никак не отразится", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что нидерландский суд признал атакующего хавбека "Урала" Рая Влута виновным в деле о ДТП со смертельным исходом и приговорил игрока к 2,5 годам тюрьмы в качестве наказания. Также футболисту запрещено управлять автомобильным средством ближайшие 4 года.


Иванов Г Влут Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Селюк: приход Йокановича ничего хорошего "Динамо" не дал эксклюзив
Президент "Урала" Иванов: Влут будет оспаривать решение суда. На игре за клуб это никак не отразится 2
Селюк: для Дзюбы "Зенит" - идеальный вариант. Есть, был и будет 4 эксклюзив
Полузащитник "Урала" Влут получил 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом 4
Слуцкий: Джикия - чемпион мира по затягиванию времени. Он тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые 5
Главный тренер "Ариса" Шпилевский: клуб заинтересован в выкупе Кокорина 1
"СЭ": "Краснодар" не будет продлевать контракт с Ионовым 1
Петржела: пиво на стадионах сделает российский футбол менее скучным 8
Спортивный директор "Твери" Тильман: Дзюба ищет мотивацию и озвучивает свои цели публично, чтобы отчасти получить хейт эксклюзив
Азар впервые за полтора года отличился результативным действием в Ла Лиге
Орлов: "Зениту" в матче с "Локомотивом" надо быть готовым к тому, что Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса 2
Кержаков: атмосфера в "Кармиотиссе" смущала с самого начала. Решение об уходе принял в перерыве последнего матча
Тихонов - о полуфинале Кубка России: не удивлюсь, если "Урал" выиграет у "Спартака" 4
Слуцкий - о словах Дзюбы про "Пари НН": в этом весь Артём. Для него реваншизм играет важную роль
Дзюба, Сергеев и пять игроков "Краснодара" - в символической сборной 21-го тура РПЛ по версии Opta Sports