"Это еще ни о чем не говорит. Влут будет оспаривать решение, подавать апелляцию. Он готовится к матчам, будет играть. На игре за "Урал" это никак не отразится", - приводит слова Иванова "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что нидерландский суд признал атакующего хавбека "Урала" Рая Влута виновным в деле о ДТП со смертельным исходом и приговорил игрока к 2,5 годам тюрьмы в качестве наказания. Также футболисту запрещено управлять автомобильным средством ближайшие 4 года.
Президент "Урала" Иванов: Влут будет оспаривать решение суда. На игре за клуб это никак не отразится
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на решение нидерландского суда приговорить игрока уральского клуба Рая Влута к тюремному заключению на 2,5 года.
Фото: ФК "Урал"