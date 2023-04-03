"Я всегда говорила, что единственная команда, которая показывает интересную игру, - это "Зенит". Команда Семака хорошо укомплектована, играет в современный футбол. Желаю "Зениту" выиграть чемпионат. Думаю, у "Спартака" и "Ростова" нет шансов", - цитирует Смородскую "Чемпионат".
После 21-го сыгранного матча "Зенит" уверенно лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Отрыв от "Ростова", занимающего вторую строчку, составляет 7 баллов. Расположившийся на третьей строчке "Спартак" отстает от коллектива из Санкт-Петербурга на 10 очков за девять матчей до окончания чемпионата России. Подопечные Сергея Семака становились чемпионами в четырех последних розыгрышах РПЛ.
Смородская: желаю "Зениту" выиграть чемпионат. У "Спартака" и "Ростова" нет шансов
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская пожелала "Зениту" выиграть гонку за чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"