- Особенный ли для меня матч против "Спартака"? Уже нет. Есть ряд сильных соперников — "Спартак", "Зенит". Я играю за "Урал". Да, я долго был в "Спартаке", но сейчас это уже пройденный этап. Могу ли вернуться в "Спартак"? Да. Все возможно, - приводит слова Сунгатулина "СЭ".
Опорный хавбек Фаниль Сунгатулин является выпускником академии "Спартака". За молодежный и дублирующий составы москвичей игрок провел в общей сложности 90 игр, в которых сумел забить 2 гола и отдать 7 голевых передач. Также в активе Фаниля 1 поединок за взрослую команду красно-белых против "Химок" (1:2) в 30 туре предыдущего сезона. С лета 2022 года Сунгатулин защищает цвета "Урала". За екатеринбуржцев футболист сыграл в этом сезоне 23 матча. В субботу "шмели" в гостях пропустили два безответных мяча от "Зенита" (0:2). Сегодня в рамках Кубка России Сунгатулин встретится со своей родной командой.
Сунгатулин: могу ли вернуться в "Спартак"? Да. Все возможно
Российский футболист "Урала" Фаниль Сунгатулин высказался по поводу возможного возвращения в "Спартак".
Фото: ФК "Урал"