- У Самюэля Жиго сейчас всё в порядке, в чемпионате тоже всё идет хорошо. Он один из лучших защитников чемпионата Франции. Жиго по-прежнему следит за результатами московского "Спартака" и находится на связи с футболистами команды. Жиго очень привязан к "Спартаку", - приводит комментарий Беншенафи Metaratings.ru.
Француз Самуэль Жиго, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Спартака" летом 2018 года, перебравшись из бельгийского "Гента". С того момента футболист провел за москвичей 110 поединков. За этот отрезок француз сумел забить 10 голов и оформить 5 ассистов на своих партнеров по команде. В чемпионате Франции защитник набрал 2+2 по системе гол плюс пас в 20 играх. В сезоне 2021/2022 Жиго вместе со "Спартаком" сумел завоевать Кубок России. В октябре Самуэлю исполнится 30 лет. "Спартак", который в следующем туре сыграет с "Динамо", имеет в своем активе 41 очко и занимает 3 место. Отставание от "Ростова", идущего на строчку выше, составляет 3 балла. Лидирующий "Зенит" опережает дружину Абаскаля на 10 очков.
Агент: Жиго очень привязан к "Спартаку" и по-прежнему следит за результатами команды
Агент игрока "Марселя" Самуэль Жиго Мохамед Беншенафи высказался по поводу связи футболиста со "Спартаком".
Фото: РПЛ