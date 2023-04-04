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Спортдиректор "Динамо" Бувач - журналисту на вопрос об отставке Йокановича: это такой же глупый вопрос, как ты

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Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач отреагировал на вопрос журналиста об отставке наставника команды Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"
- Что с будущим Йокановича? Это такой же глупый вопрос, как ты, - приводит слова Бувача "РБ Спорт".

Серб Славиша Йоканович стал наставником Динамо "летом" 2022 года. Команда под его руководством по итогам 21 тура располагается на 5-й строчке, отставая от "Спартака", замыкающего лидирующую тройку, на 6 очков. После возобновления российского футбольного сезона коллектив из Москвы провел 8 поединков, в которых одержал 3 победы. Сегодня "Динамо" вылетело из Кубка России, проиграв по пенальти "Акрону" (0:0, 1-4 пен.). Напомним, что в предыдущем сезоне "Динамо" под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца финишировало в тройке и дошло до финала Кубка России, где проиграло "Спартаку" (1:2).


Кубок России Бувач Динамо Акрон Йоканович
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