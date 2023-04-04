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Руководитель медиа "Динамо" Симонов: хотел бы принести извинения за неаккуратные слова Смолова и Бувача

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Руководитель медиа "Динамо" Дмитрий Симонов извинился перед прессой за слова Федора Смолова Желько Бувача.
Фото: " Чемпионат"
- Хотел бы от имени ФК "Динамо" принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Все понимаете, что футбол — это колоссальные эмоции. Сегодня мы все до единого испытали разочарование. Очень сильно переживаем из-за результата. Мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию. К сожалению, так сложилось, что пройти дальше не удалось, - приводит слова Симонова "Чемпионат".

Сегодня "Динамо" на своей домашней арене сенсационно уступило "Акрону", представляющего Первую лигу. Исход поединка решили послематчевые 11-метровые, в которых увереннее были тольяттинцы. У дружины Славиши Йокановича свои попытки не реализовали Даниил Фомин (не забил третий пенальти подряд) и Даниил Лесовой. Напомним, что в предыдущем розыгрыше национального кубка динамовцы, возглавляемые немцем Сандро Шварцем, дошли до финала. В решающем поединке бело-голубые уступили "Спартаку" (1:2).

После матча с коллективом из Тольятти в микст-зоне произошла словесная перепалка между форвардом Федором Смоловым, спортивным директором Желько Бувачем и журналистами. В эти выходные "Динамо" предстоит встретиться со "Спартаком", который сегодня тоже неудачно выступил в Кубке России, проиграв "Уралу" и выбыв из верхней сетки турнира. После 21-го тура "Динамо" находится на 5 месте, имея в своем активе 35 очков.


Кубок России Динамо
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